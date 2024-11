Orizzonte scuole superiori. Pronti per gli open day. Ecco le date degli istituti

EMPOLI

Si sta avvicinando il periodo relativo alle pre-iscrizioni agli istituti superiori, che apriranno il 18 gennaio, con le famiglie che avranno tempo fino al 10 febbraio per iscrivere i propri figli alla scuola di loro scelta. E come ogni anno, per facilitare l’orientamento dei giovani studenti, è iniziato il valzer degli open days degli istituti, periodo che vedrà i vari istituti di Empoli aprire le proprie porte agli aspiranti frequentanti, organizzando visite guidate, per rendere più agevole il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore.

Di seguito, ecco il calendario degli open days in arrivo: l’Istituto Ferraris - Brunelleschi offre quattro indirizzi diversi, ossia quello dell’Istituto Tecnico Tecnologico (con possibilità di specializzazione in Chimica, Elettrotecnica ed Informatica), quello dell’Istituto Professionale, quello dell’Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometri), ed infine anche un indirizzo legato al sistema Moda. Sarà possibile visitare la sede di via Raffaello Sanzio, 187 prenotandosi tramite il modulo reperibile al sito dell’Istituto (ferraris.edu.it/openday): le date a disposizione sono quelle del 28 novembre, 7, 14 e 19 dicembre, nella fascia oraria che va dalle 15 alle 18. L’Istituto Fermi – Da Vinci invece offre due tipi di indirizzo, quello Tecnico e quello Professionale. Gli incontri si terranno nelle rispettive sedi: via Bonistallo, 73 per quanto riguarda l’indirizzo tecnico e via Fabiani, 6 per il Professionale. Oltre alle visite del 23 e 27 novembre, 14 dicembre e 18 gennaio, tutte nella solita fascia oraria 15-18, sarà anche possibile prenotare la presenza ad una lezione dal vivo, a scelta fra quelle consultabili sul sito (issfermiempoli.edu.it). Anche l’Istituto Il Pontormo, che offre gli indirizzi di Liceo Scientifico, Scienze Umane, ed Economico- Sociale, permetterà di seguire lezioni dal vivo, nonché di visitare i laboratori di fisica e chimica presenti nell’istituto. Le date per gli open day, consultabili dal sito della scuola (ilpontormoempoli.edu.it), sono quelle del 23 e 27 novembre, 14 dicembre e 18 gennaio, sempre nella fascia oraria 15-18. Attenzione: solo per la prima data saranno aperte tutte e tre le sedi dei vari indirizzi, mentre per le restanti tre verrà aperta solo la sede centrale di via Raffello Sanzio, 159. L’Istituto Virgilio, comprensivo dei tre poli di Liceo Classico, Linguistico ed Artistico, aprirà invece le porte in sei occasioni: 23 e 27 novembre, 7, 14 e 19 dicembre, e 18 gennaio, sempre nella fascia oraria compresa fra le 15 e le 18. Per il liceo Classico e Linguistico, la sede di riferimento è quella di via Cavour 62, mentre per il liceo Artistico gli interessati dovranno recarsi in via Fucini 33. Prenotazioni e informazioni sul sito dell’istituto (virgilioempoli.edu.it), dove sarà necessario compilare il modulo legato all’indirizzo scelto.

Anche i due istituti paritari empolesi offrono visite guidate alle proprie sedi: per quanto riguarda l’Istituto Calasanzio, non sarà necessaria prenotazione, ma attraverso il sito (calasanzioempoli.com/openday) sarà possibile richiedere informazioni più mirate. Le visite alla sede di via Jacopo Carrucci, 23 si terrano nelle seguenti date: il 23 novembre, dalle ore 11; il 3 dicembre, dalle ore 16.30; infine il 14 dicembre, dalle ore 10.30. Per ultimo, anche l’Istituto Santissima Annunziata aprirà le proprie porte, ma in un’unica data, quella del 23 novembre tra le 10 e le 12: l’indirizzo è quello di via Chiara, 76. Non ci sarà bisogno di prenotazione, ma chiunque avesse dubbi o curiosità, potrà richiederli attraverso il modulo presente sul sito (annunziataempoli.it/open-day).

Damiano Nifosì