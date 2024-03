"Orari e contatti delle farmacie di turno nella zona di Fucecchio, Empoli, Castelfiorentino e dintorni"

FUCECCHIO

Lupi, viale Buozzi 94 (oggi ore 9-13 e 16-20) –

Tel. 0571 20173

EMPOLI

Chiarugi, via del Giglio 89 –

Tel. 0571 72781

Ciani, via Senese Romana 5 loc. Ponte a Elsa –

Tel. 0571 931252

CASTELFIORENTINO

Comunale 2, piazza Grandi 19 –

Tel. 0571 631167

CERTALDO

Al Molino, via Don Minzoni 58/60/62 (in appoggio diurno) – Tel. 0571 668679

MONTESPERTOLI

Nova, viale Matteotti 33 –

Tel. 0571 609926

GAMBASSI TERME

Natali, via Volterrana 33 –

Tel. 0571 638274

E’ attivo 24 ore su 24 il numero verde 800420707 per conoscere in tempo reale le farmacie aperte o in turno nel momento della chiamata.