Orari, divieti e parcheggi Tutte le informazioni per godersi Mercantia

Tutto pronto per Mercantia, che da questa sera e fino a domenica animerà le strade di Certaldo con performer, artisti e artigiani. Ecco le informazioni più importanti per godersi al meglio il Festival. Costi e orari: gli spettacoli si svolgeranno dalle 20.30 all’una (il sabato fino alle 1.30). Ingresso: il costo del biglietto è di 13 euro (ridotto 11 euro) tutti i giorni tranne il sabato che costa 15 euro (ridotto 13 euro). Il ridotto vale per i bambini tra i 7 e i 14 anni, per le persone con disabilità, per i soci Coop (solo mercoledì e giovedì) e per i soci Touring Club in possesso di tessera associativa in corso di validità. Per i bambini al di sotto dei 7 anni l’ingresso è gratuito. Al borgo alto si può accedere solo dopo aver acquistato i biglietti alla biglietteria di piazza Boccaccio, aperta dalle 17 alle 24. Prevendita in tutti i punti vendita TicketOne, sul sito mercantiacertaldo.it o nei negozi Unicoop Firenze, beneficiando di 300 punti sulla tessera soci. Durante le sere del Festival, presentando il biglietto di Mercantia, ingresso gratuito al Museo di Palazzo Pretorio e a Casa Boccaccio. Per gli spettacoli dei Giardini Segreti prenotazioni direttamente sul posto.

Parcheggi e logistica: i parcheggi gratuiti sono tutti segnalati e è disponibile anche il servizio navetta gratuito, che collega le principali aree parcheggio di Mercantia. Il servizio sarà continuativo dalle 18 alle 1.30 tutti i giorni (il sabato fino alle ore 2.30). Per raggiungere la parte alta del borgo è possibile proseguire a piedi, oppure prendere la funicolare. Limitazioni e divieti: al Festival i cani possono accedere solo con museruola e guinzaglio; è vietato portare bastoni, caschi protettivi, tamburi, jambè, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro, contenitori di vetro, plastica non biodegradabile, metallo (ad eccezione dell’acqua in bottiglie di plastica da mezzo litro), spray o nebulizzatori contenenti capsicum (comunemente detti al peperoncino).