"Ora d’Aria". Un palcoscenico sotto le stelle

CASTELFIORENTINO

Metti un palcoscenico sotto le stelle, aggiungi le compagnie amatoriali di Castelfiorentino e della Toscana, distribuisci per quattro giovedì da domani fino all’8 agosto e il gioco è fatto. Torna con quattro imperdibili spettacoli nei giardini ex arena in via XX Settembre la rassegna di teatro amatoriale "Ora d’Aria", promossa da TeatroCastello quest’anno nel ricordo del decennale della scomparsa del suo fondatore Paolo Puccini, nonché ideatore della rassegna che deve il suo nome al luogo in cui si tenne nelle prime edizioni, ovvero lo spazio dell’"Ora d’aria" dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino. L’ingresso è libero ma è gradita un’offerta.

Si parte, come detto, dopo domani con "Fratelli e sorelle" portato in scena dalla compagnia Gli Avanzati di Lucca. Una commedia amara e minimalista che mette in scena una situazione quanto mai delicata come la lettura di un testamento. Protagonisti quattro fratelli che si riuniscono nell’ufficio di un notaio per ascoltare le ultime volontà del padre defunto, un uomo molto facoltoso. La delusione delle loro aspettative farà cadere le maschere da "persone per bene", mostrando la loro vera natura in un crescendo di situazioni grottesche e confessioni assurde. Il pubblico sarà trascinato in un divertente balletto di scambi ed equivoci, fino al sorprendente finale. Giovedì 25 sarà invece la volta della compagnia Unicorno di Vinci che presenterà "Di chi è la Volvo Rossa?", due atti unici che ruotano intorno al quesito, ambientati in situazioni diverse: dalla crisi in cui è precipitata una radio ("radio arcobaleno") alla tentazione al suicidio di quattro persone che si ritrovano nello stesso terrazzo ("terrazzo affollato"), spinte dalla bizzarra situazione a confidarsi e a indagare le cause che le hanno portate a questa estrema decisione. Il primo agosto sarà poi la volta di "L’Ora legale", a cura del Gruppo Amici del Teatro di Castelnuovo d’Elsa, mentre TeatroCastello concluderà la rassegna l’8 agosto con "Basalto il mago di Castello".