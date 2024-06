Operazione sicurezza. Presto altre telecamere

L’affidamento, si apprende, c’è stato in questi giorni per la messa in opera del sistema di sorveglianza nel territorio comunale a Fucecchio con l’installazione di 8 nuove telecamere. Si tratta del progetto denominato "Fucecchio Sicura 2022" realizzato grazie a un contributo della Regione Toscana. Gli occhi elettronici serviranno per aumentare il livello di controllo e sicurezza in alcuni punti di accesso alla zona delle Cerbaie per le quali l’amministrazione comunale aveva presentato un progetto di finanziamento ricevendo un contributo di 25mila euro. I lavori sono stati affidati a una ditta specializzata. Le telecamere saranno posizionate in viale Colombo, agli incroci di via Pesciatina con via delle Pinete e via delle Cerbaie e in via Salanova. Nuovi ausili, dunque, a servizio anche dell’attività di contrasto e d’indagine delle forze dell’ordine fortemente impegnate nella lotta al fenomeno dello spaccio degli stupefacenti nell’area delle Cerbaie.