Open day contro il papilloma virus "Vaccinarsi è fondamentale"

Al centro la vaccinazione gratuita contro il papilloma virus, un’iniziativa regionale, che vede coinvolti pediatri di famiglia e i centri vaccinali anche dei territori dell’Asl Centro. L’open day si terrà sabato prossimo in via dei Cappuccini a Empoli dalle 10,30 alle 16,30. Ma cos’è il papilloma virus? E’ un virus a Dna che può infettare la pelle, le mucose della bocca o le vie genitali. Esistono più di 100 tipi di Hpv. L’infezione da Hpv é la più diffusa tra tutte quelle a trasmissione sessuale: ci si può contagiare con tutti i tipi di rapporti sessuali, anche non completi.

Alcune tipologie possono causare verruche genitali, mentre altri possono causare il cancro cervicale e altre forme di cancro quali quello del pene, dell’ano e della gola. Venerdì i pediatri di famiglia che hanno aderito alla campagna di prevenzione nei 15 comuni dell’Empolese, provvederanno a contattare direttamente i propri assistiti sulla base del calendario regionale vaccinale.

L’offerta è destinata ad alcune categorie di soggetti: ragazze che abbiano compiuto almeno 11 anni, nate entro il 1993, ragazzi a partire dagli undici anni di età fino al compimento del diciottesimo anno. Infine adulti che rientrano nelle categorie di rischio del calendario vaccinale regionale. Il vaccino contro Hpv – spiega una nota – è composto da proteine purificate di papilloma virus, non contiene materiale genetico dei virus ed è in grado di indurre una risposta immunitaria specifica ma non è in grado di provocare infezioni. La vaccinazione prevede due dosi di vaccino se viene iniziata prima del compimento dei 15 anni, 3 dosi se iniziata successivamente.

L’Hpv è infatti la causa principale del cancro cervicale, quindi la vaccinazione è fondamentale per prevenire questa malattia. "La vaccinazione Hpv è un importante strumento di prevenzione del cancro cervicale e delle altre complicanze associate all’Hpv – dice il dottor Dimitri Fattore, direttore igiene pubblica zona empolese –. Contrarre il virus è estremamente comune e molte persone non sono in grado di eliminare l’infezione, il che può portare a serie conseguenze per la salute".

Il dottor Dimitri Fattore sottolinea l’importanza della prevenzione: "La vaccinazione può fare una grande differenza nella prevenzione del cancro cervicale e di altre forme di cancro associati all’Hpv ed è un’importante misura di prevenzione – conclude –. Tuttavia, la copertura vaccinale è ancora scarsa e molti ragazzi non sono ancora vaccinati. Invitiamo pertanto tutti i genitori a vaccinare i loro figli con serenità, la vaccinazione è stata molto ben studiata ed è stata dimostrata essere sicura ed efficace. Investire nella propria salute con questa vaccinazione significa proteggere il proprio futuro e la salute di coloro che ci circondano".