Open day ai nidi d’infanzia C’è l’ultimo appuntamento

EMPOLI

Periodo di orientamento, non solo nelle scuole superiori ma anche per i più piccini e le loro famiglie. Mercoledì 12 aprile tornano gli Open Day dei servizi educativi del Comune di Empoli. I genitori, accompagnati dalle educatrici, potranno visitare gli spazi, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e sulle proposte educative. Questa giornata segue il primo open day svolto, con un gran numero di partecipanti, sabato primo aprile.

Le famiglie potranno visitare i nidi d’infanzia dalle 17.30 alle 19.30. Porte aperte a “La casa dei canguri” (via Garigliano 1719), al “Piccolo Mondo” (via Val Gardena) e allo “Stacciaburatta” (via Righi). Si potranno visitare anche il “Trovamici” (Largo della Resistenza 2 ), il “Melograno” (via Arnovecchio, 11) e il Centro Zerosei (via Cherubini, 40). Un focus riguarda il nido Melograno. Prenderanno il via entro l’estate 2023 infatti i lavori per la demolizione e la ricostruzione del nido d’infanzia: un’opera da 900mila euro, finanziata con risorse Pnrr, che porterà alla realizzazione di una struttura più che mai congeniale alle esigenze di bambine e bambini e del personale educativo, efficiente dal punto di vista energetico e costruita nel rispetto della normativa antisismica.

Per permettere l’avvio degli interventi entro il primo settembre 2023, il prossimo anno educativo de Il Melograno si svolgerà negli spazi della ex scuola dell’infanzia Leopardi. Ma le giornate di Open Day si svolgeranno comunque nella sede attuale per permettere alle famiglie di incontrare il personale e conoscere il progetto educativo.

Per le famiglie che non potranno fisicamente prendere parte all’Open Day c’è comunque l’opportunità del “virtual tour“: tutti i dettagli sono disponibili sul sito web del Comune di Empoli, cliccando nella sezione dedicata ai servizi educativi.

Per informazioni, domande e curiosità sugli Open Day ci si potrà rivolgere al servizio educativo all’Infanzia telefonando al numero 0571 757127 o scrivendo alla mail [email protected]