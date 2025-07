Certaldo, muore a 39 anni. Era il marito dell’assessore Romina Renzi

Certaldo, 16 luglio 2025 – Se n’è andato due giorni fa, a soli trentanove anni, lottando sino all’ultimo contro il male che lo aveva aggredito. Una lotta durata cinquanta giorni, purtroppo senza esito positivo: Ondin Dutu non c’è più ed un’intera comunità, quella di Certaldo, si è stretta con affetto e solidarietà attorno ai familiari e all’assessore Romina Renzi.

Il trentanovenne Dutu era infatti il marito dell’ex-presidente del consiglio comunale e proprio nel giugno dello scorso anno si erano sposati. L’amministrazione comunale e gli esponenti del Pd che lo hanno conosciuto ricordano Ondin come «un ragazzo d’oro, proveniente da una famiglia esemplare, pronto a dare il proprio contributo anche durante le feste servendo come volontario». Lavorando come operaio specializzato nella riparazione di macchinari, era spesso in trasferta per lavoro. Di origini rumene, prima di arrivare a Certaldo per amore (più o meno quattro anni fa) aveva lavorato anche all’estero. Oltre alla moglie Romina, lascia i genitori ed i fratelli. Le esequie saranno celebrate alle 15 odierne alla Propositura di San Tommaso alle ore 15.

«Il Partito Democratico si unisce al profondo dolore e l’incolmabile vuoto che il nostro compagno Ondin ha lasciato nei cuori dell’assessora Romina Renzi, dei suoi cari e di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo – il messaggio di cordoglio del PD certaldese affidato ad un post sui social – te ne sei andato troppo presto e troppo veloce. Fai buon viaggio».

gf