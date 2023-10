Omaggio a Latini . Serata di solidarietà

Un evento dedicato a Denise Latini con aneddoti, interventi e tanta musica. Andrà in scena venerdì alle 21 al Teatro Boccaccio di Certaldo. "O Bella, ciao!" è ormai un appuntamento fisso che si presenta quest’anno con importanti novità per ricordare la certaldese, prematuramente scomparsa tre anni fa e da sempre attiva per i diritti dei lavoratori, che ha ricoperto vari ruoli istituzionali a livello locale. Sul palco ci sarà accoppiata formata dalle due attrici d’eccezione, Katia Beni e Benedetta Giuntini, accompagnate al pianoforte da Emiliano Benassai. Le interpreti accompagneranno il pubblico in un vero e proprio viaggio per celebrare Denise nel giorno che sarebbe stato quello del suo compleanno. Il ricavato (ingresso ad offerta libera), sarà devoluto alla École maternelle “Denise Latini” di Daga Dialaw, in Senegal.