Oltre cento presepi in mostra. Inaugurazione l’8 dicembre

Oltre cento presepi realizzati provenienti da tutta la Toscana e dal resto d’Italia che saranno esposti in vari punti presso il centro di Cerreto, pronti a concorrere per un appuntamento che sta ormai diventando sempre più tradizionale. Sono le prime anticipazioni in merito alla "Via dei Presepi di Cerreto Guidi 2024/25", le cui iscrizioni si sono chiuse lo scorso venerdì. Ci sono poi le iniziative collaterali, che verranno presentate nei prossimi giorni. Intanto, ci sono già due date da segnare sul calendario: la prima è quella di domenica, prossima, ossia quando dovrebbe essere completato l’allestimento e cittadini e visitatori avranno la possibilità di ammirare i presepi in concorso. L’inaugurazione vera e propria del concorso dovrebbe tuttavia concretizzarsi il prossimo 8 dicembre, nell’ambito di una cerimonia alla presenza delle autorità locali. Le creazioni di astisti ed appassionati rimarranno esposti sino al 12 gennaio prossimo, quando verranno decretati i vincitori delle varie categorie.