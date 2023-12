Oltre 700 spettatori. Sold out per la boxe

Sold out Primus Pugil, la manifestazione di boxe promossa da Leonica Sporting Club e dal pugile fucecchiese Simone Vanni, che sabato scorso ha fatto registrare il tutto esaurito al palazzetto dello sport. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Federazione Pugilistica Italiana, del Comune di Fucecchio e della Regione Toscana, ha dato spazio ad atleti ed atlete di boxe dilettanti provenienti da tutta la Toscana e oltre, scesi sul ring per sfidarsi in una manifestazione la cui macchina organizzativa non ha avuto niente da invidiare agli eventi professionistici. In scena, infatti, non soltanto un evento sportivo ma anche un vero e proprio spettacolo, con intrattenimento e street food, nonché diretta Sky e YouTube dell’intera giornata. Oltre 700 gli spettatori sugli spalti per una manifestazione nata per promuovere la boxe e i valori sportivi legati a questa disciplina.