’Olea’ apre le porte. L’oro verde al centro. Eventi e degustazioni

"Olea è un momento culmine di un progetto molto ampio, che va avanti tutto l’anno con eventi formativi sia per le aziende sia per i consumatori". Così l’ideatrice del progetto, Valentina Canuti, ha descritto l’edizione 2024 di "Olea – Forum dell’olio Evo", presentata in Regione alla presenza della consigliera segretario dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni, del consigliere regionale Enrico Sostegni, del vicesindaco di Montespertoli Marco Pierini, della consigliera comunale Alessia Gallerini e dell’esponente di MontEspertOlio Silvio Menghini. La tre giorni di incontri, degustazioni guidate, mostre e iniziative didattiche e di solidarietà che coinvolgerà esperti, appassionati e tredici produttori di olio EVO si aprirà oggi alle 17.30 (per chiudersi domenica) quando sarà inaugurato il "Centro di Documentazione del Territorio e del Vino - Bartolomeo Intieri", lo spazio dedicato alla promozione della cultura del territorio e delle sue produzioni agricole. L’inaugurazione vera e propria sarà però alle 18.30 quando il vicepresidente vicario e tesoriere di Città dell’Olio, Marcello Bonechi, consegnerà al Comune la "Bandiera Città dell’Olio", un riconoscimento che premia l’impegno nella valorizzazione e promozione dell’olio extravergine d’oliva di alta qualità. L’attenzione passerà a domani con la presentazione di "MontEspertOlio" il progetto regionale per la valorizzazione dell’olio prodotto a Montespertoli che si concluderà il prossimo anno cui seguirà una degustazione dell’olio prodotto nella campagna olearia 2024.

"Lo sforzo che stiamo facendo è affiancare i 19 soggetti che hanno aderito al progetto nello sviluppo di un piano di marketing condiviso – ha spiegato Menghini - promuovendo un’unica bottiglia nella quale concentrare le produzioni e gli sforzi di tanti piccoli produttori". Nel pomeriggio premiazione della miglior etichetta "Progetto olio nostro", realizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’IC Don Lorenzo Milani. "Olea dimostra come tradizione e innovazione possano convivere in perfetta armonia", ha concluso Pierini.