Ok all’esproprio. Il cantiere ora può partire

Il proprietario delle aree interessate dalla procedura espropriativa ha dichiarato di aver preso visione del progetto che gli è stato sottoposto. E di accettare l’importo economico dell’indennità proposta dal Comune di Montespertoli per la cessione dei terreni, con l’ente che ha già provveduto ad impegnare la somma necessaria per poter procedere all’esproprio. Questo lo stato d’avanzamento dell’operazione di messa in sicurezza della parte di via Botinaccio interessata in passato da movimenti franosi. L’obiettivo del piano, per il quale è previsto un esborso di circa 105mila euro, è quello di rendere in primis più sicura la frazione di Aglione, quella più interessata dalla frana. L’iter burocratico è in dirittura d’arrivo e di questo passo anche il cantiere che riguarda quel tratto specifico dovrebbe entrare nel vivo a breve.