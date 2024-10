Ognissanti e festa dei morti. I cimiteri prolungano l’orario di apertura

Si avvicinano il giorno di Ognissanti e quello della commemorazione dei propri cari defunti e anche quest’anno i cimiteri comunali di Empoli saranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17.30. Non sono previste però modifiche al transito o alla sosta, non ritenute necessarie per la gestione dell’afflusso ai vari camposanti. Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli ha comunicato che al cimitero di Empoli la Santa Messa sarà officiata venerdì 1 novembre alle 10 e sabato 2 novembre alle 15. In questo secondo caso sarà poi seguita dalla solenne benedizione dei defunti. È attivo anche il servizio di accompagnamento per coloro che non possono raggiungere il cimitero in autonomia: prenotazione allo 0571 7255.

Al cimitero di Fontanella, invece, è previsto un momento di preghiera con conseguente benedizione delle tombe a partire dalle 16 del primo novembre. Sempre per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche, invece, venerdì prossimo alle 9.30 la funzione si terrà al cimitero di Pagnana (in caso di maltempo la Santa Messa si celebrerà nella Canonica di Pagnana), mentre domenica 3 novembre verrà officiata alle 10 presso il cimitero di Santa Maria. La festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti sono due ricorrenze a cui molti fedeli, e non solo, partecipano, ma ognuna con il proprio significato anche se visto che il 2 novembre non è un giorno festivo è consuetudine spesso portare omaggio ai propri cari che non ci sono più il giorno precedente. Il 1 novembre, festa di Tutti i Santi, vengono onorati tutti i santi e le sante della Chiesa, anche quelli non canonizzati. L’origine di questa celebrazione risale al IV secolo, quando Papa Gregorio IV proclamò questa data per commemorare tutti i santi. È un momento per riflettere su importanti figure spirituali ricordando che, potenzialmente, chiunque può aspirare a vivere in modo virtuoso. Di solito si celebrano funzioni religiose, processioni e momenti di preghiera. Il 2 novembre, invece, durante la commemorazione dei fedeli defunti tradizionalmente si provvede ad offrire nuovi fiori in segno di rispetto e amore, oltre alla benedizione delle tombe. Una festività più intima e personale, rivolta specificamente al ricordo delle persone che non sono più con noi.