Ogni diversità è normalità: ecco l’incontro

L’obiettivo è sensibilizzare sul valore della diversità e l’appuntamento è fissato per domani alle 17,30 a La Vela Margherita Hack. L’incontro s’intitola ’Ogni diversità è normalità’ed è promosso dall’amministrazione comunale di Empoli in occasione della Giornata dei calzini spaiati. Organizzata in collaborazione con il Centro Studi Bruno Ciari, è rivolta a famiglie, educatori, insegnanti e più in generale a tutti coloro che vogliono riflettere sul significato della diversità.

La giornata dei calzini spaiati, che da 11 anni ricorre il primo venerdì di febbraio, mira a sensibilizzare sull’importanza di rispettare le diversità come valore e arricchimento. L’incontro affianca le altre attività promosse all’interno dei servizi educativi pubblici e privati della città per sensibilizzare famiglie e bambini sulla tematica della diversità intesa come occasione di arricchimento. Dopo i saluti istituzionali da parte della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e dopo l’introduzione a cura di Sabrina Gori del Centro Studi Bruno Ciari, ci sarà spazio per una riflessione dialogata con Marcella Dondoli, pedagogista e counsellor, e con Alessio La Rocca, psicologo e psicoterapeuta, che affronteranno l’argomento ’Ogni diversità è normalità’ attraverso la loro esperienza professionale e familiare, in una narrazione autobiografica.