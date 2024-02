Oggi premiazione del concorso

Arriva oggi al termine il concorso "Il paradiso dei calzini spaiati", promosso dalla Fucecchio Servizi Srl, società in house del Comune, e nato come un percorso culturale, letterario ed artistico con una precisa missione: creare un vero e proprio manuale della diversità, scritto interamente dai ragazzi e dalle ragazze delle scuole di Fucecchio. Un’esperienza che ha visto una grande partecipazione da parte sia degli studenti che del corpo docente in tutte le scuole di Fucecchio nella settimana 29 gennaio – 5 febbraio, quando ricorreva appunto la Giornata dei calzini spaiati. Oggi al Teatro Pacini, in programma la coronazione di questo percorso, con le premiazioni che saranno fatte dalla pluripremiata ballerina di street dance Anna Donati, in arte Anna Beat, dalla campionessa indoor di salto triplo, Erin Ackon, e dal fondatore della onlus Papo#9, Gianluca Papini.