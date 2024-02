Obiettivo terzo mandato. Giunti rilancia la sfida: "Tante grandi opere da portare a termine"

Il sindaco uscente Alessandro Giunti ha presentato la propria candidatura a primo cittadino di Capraia e Limite per il Pd. Sarebbe il terzo mandato, adesso consentito dalla legge. Ieri sera ha presentato la sua candidatura alla Pubblica Assistenza.

Sindaco, quali risultati ritiene di aver raggiunto in questi due mandati?

"Abbiamo cercato di fronteggiare l’aumento dei costi, dettato dalle utenze e dalla spending review, riuscendo a mantenere invariati quelli relativi ai servizi essenziali, educativi e alla persona; non sono state aumentate le tariffe di mensa e trasporto scolastico. Come evidenziato dai nostri bilanci sono rimasti invariati anche i servizi per il sociale e quindi il sostegno alle famiglie in difficoltà, nonostante le minori entrate per il fondo solidarietà. Vorrei inoltre ricordare l’importante conclusione del piano strutturale integrato e l’inizio della procedura per l’adozione del piano operativo comunale. Abbiamo poi adeguato la pubblica illuminazione, impegno iniziato 5 anni fa, che a oggi ha portato a sostituire quasi tutti i lampioni e a migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza delle strade. Abbiamo fatto installare colonnine elettriche, opportunità che abbiamo voluto dare per incentivare l’utilizzo delle auto elettriche per la salvaguardia dell’ambiente".

Quali obiettivi se sarà rieletto?

"Vorremmo portare a conclusione le opere su cui in questi anni abbiamo lavorato e che, a causa del Covid e della successiva crisi economica, hanno subìto interruzioni e rallentamenti, come ad esempio l’ex Palestra della Canottieri e la copertura del mosaico delle Muriccia. Ma il discorso riguarda anche progetti di cui ci sono già i finanziamenti come la nuova passerella sull’Arno, insieme al Comune di Empoli, che rientra nel progetto Arno Vita Nova. L’impegno è proseguire nell’attività di valorizzazione del territorio in collaborazione con le associazioni e il tessuto cittadino come abbiamo fatto in questi anni".

A che punto siamo con il nuovo ponte per Fibbiana?

"Dopo l’attivazione del cantiere, avvenuta a ottobre 2023, i lavori procedono sul versante di Montelupo mentre nel nostro comune si sono concluse le verifiche di ricerca di eventuali ordigni bellici ed è avvenuta la ripulitura della cassa d’espansione dove sorgerà l’infrastruttura. Inoltre, è già stata picchettata l’area dove sarà realizzata la rotonda di collegamento. Nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori dei plinti sui quali verrà posta la struttura del ponte".

Torniamo al mosaico romano del IV secolo d.C. delle Muriccia. Quali prospettive?

"Durante il Covid l’Università di Pisa ha sospeso gli scavi. Ora è possibile riprendere l’attività e stiamo interloquendo col responsabile degli scavi, Federico Cantini, perché vogliamo realizzare la copertura e valorizzare lo scavo con interventi che porteranno alla completa visione del mosaico con la scena di caccia al cinghiale. Vorremmo che fosse un importante volano non solo culturale ma anche turistico".

Andrea Ciappi