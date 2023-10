Obiettivo: promuovere il territorio. La strategia sul Centro ’I Lecci’. Il Comune cerca nuovi gestori

Il luogo dove si trova è magico e il suo obiettivo è vitale per Montespertoli: promuovere la cultura della vite e del vino. Al Centro “I Lecci“ serve un nuovo gestore. L’amministrazione guidata da Alessio Mugnaini ha appena dato il via libera alla manifestazione d’interesse che ha proprio l’obiettivo di individuare nuovi soggetti interessati alla gestione del Centro I Lecci. Il Comune ha, infatti, emesso un avviso di manifestazione di interesse per individuare i soggetti idonei a partecipare alla procedura per la concessione del servizio di promozione del territorio presso il centro per il triennio che va dal 2024 al 2026.

"Siamo alla ricerca di soggetti capaci di valorizzare e promuovere la struttura nella sua interezza – ha specificato l’assessore al turismo del comune valdelsano, Alessandra De Toffoli – gestendo sia la parte del museo, sia quella dell’enoteca sia l’auditorium. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è promuovere e raccontare attivamente il nostro territorio e le sue eccellenze. In questa fase, invitiamo chiunque abbia delle idee a partecipare alla manifestazione di interesse".

L’immobile de I Lecci offre un’opportunità unica per la promozione del territorio e l’attività commerciale del ristoranteenoteca annesso: al suo interno sarà possibile organizzare eventi, convegni, mostre, promuovere e realizzare visite guidate e tanto altro ancora, viste le ampie sale a disposizione e la parte del ristorante. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 26 ottobre 2023 e dovranno essere spedite all’indirizzo di posta elettronica comune.montespertoli@postacert.toscana.it.

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che la migliore offerta sarà selezionata sulla base della qualità progettuale.

Gli operatori economici interessati dovranno comunque essere registrati sul sistema telematico Start e possedere un certificato di firma digitale in corso di validità.

Per ulteriori dettagli e informazioni, gli amministratori comunali pregano gli interessati di fare riferimento all’Avviso di Manifestazione di Interesse completo che si trova sul sito web del Comune di Montespertoli.