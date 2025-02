Nuovo stadio, via alla proposta di partenariato

Nuovo stadio, l’iter procede. Con una lettera di notifica all’Empoli Football Club Spa, il Comune ha annunciato l’avvio del procedimento per la proposta di partenariato pubblico-privato (il project financing) per la riqualificazione e l’ammodernamento dello Stadio "Carlo Castellani". Si parla anche della gestione funzionale ed economica. L’iter dovrà portare alla conferenza dei servizi, per la quale si attende la data. Certo, questa missiva è un passaggio cruciale. Così come cruciale è l’appuntamento di mercoledì prossimo: la presidente della Prima Commissione Permanente del Comune di Empoli, Francesca Peccianti, e il presidente della Terza Commissione Permanente, Jacopo Maccari, hanno convocato la commissione congiunta che si terrà appunto il 26 febbraio alle 18.15 in aula consiliare. La notifica ha dunque preceduto la riunione delle commissioni: questa riunione sarà dedicata all’approfondimento dello stato del procedimento relativo al progetto del ‘Castellani’. Si attende come accennato la data, ma la missiva del Comune entra già nel merito dei lavori della conferenza dei servizi, che avrà come obiettivo "di valutare il pubblico interesse della proposta". Con tutto ciò che ne consegue. Si precisa nella notifica che il Comune di Empoli, proprio per assicurare la migliore garanzia dell’interesse pubblico, ha ritenuto opportuno anteporre alla conferenza dei servizi preliminare "un confronto con la comunità locale".

Andrea Ciappi