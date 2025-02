Nuovo sportello bancomat. Il servizio Banca di Cambiano

Un altro bancomat nel territorio di Capraia e Limite. L’installazione avverrà a cura della Banca Cambiano 1884 Spa, che offre già questo servizio a Capraia Fiorentina, e lo sportello automatico sarà installato nell’edificio del palazzo comunale in piazza VIII Marzo 1944, civico 9, a piano terra. La realizzazione del locale tecnico idoneo sarà sostenuta dalla Banca Cambiano 1884 Spa che ha proposto l’ampliamento del servizio bancomat nel Comune di Capraia e Limite attraverso l’installazione di uno sportello Atm. "Ringrazio la Banca Cambiano 1884 Spa per questo investimento sul nostro territorio che va vantaggio della comunità. In particolare questa installazione a Limite sull’Arno dove non è più presente da tempo un istituto bancario per cui si è venuto a creare un forte disagio per la popolazione", così Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite. I lavori inizieranno alla fine del mese di febbraio: una probabile apertura del servizio ad aprile. Stando a stime ufficiali recenti, Capraia e Limite rientrava tra quei territori con pochi o pochissimi servizi bancari, un ‘bacino’ a livello regionale con quasi 150mila abitanti e 6.700 imprese.