Nuovo sito del Comune. Grazie ai fondi del Pnrr

È online il nuovo sito web del Comune di Fucecchio, completamente rinnovato nella grafica, nell’organizzazione dei menù di navigazione e realizzato in un’ottica di sempre maggiore digitalizzazione dei servizi comunali. Il nuovo sito è stato realizzato grazie al finanziamento ottenuto sulla misura Pnnr "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". La pubblicazione del nuovo sito – spiega l’amministrazione – è solo il primo passo verso una maggiore digitalizzazione dei servizi comunali. Progressivamente sarà possibile gestire pratiche, prendere appuntamenti e presentare segnalazioni in maniera sempre più digitale e sicura. Grazie alla presenza di un’area riservata, il cittadino potrà sempre seguire l’iter di ogni procedimento attivato, avere accesso ai fascicoli delle proprie pratiche e interagire con il proprio comune, per dei servizi pubblici digitali. La nuova piattaforma offre anche la possibilità di navigare il sito per argomenti. Tutti i contenuti sono stati infatti categorizzati in base ad una serie di parole-chiave.