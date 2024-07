Nuovo ponte, è tempo di espropri. Arrivano le prime lettere di Anas. Offerte di indennità alle imprese

Nuovo ponte tra Limite e Fibbiana: i lavori proseguono e intanto Anas sta inviando, a oggi alle imprese, le offerte di indennità per gli espropri dei terreni necessari all’opera. Agli interessati arriva una lettera con tutte le condizioni. Le notifiche sono cominciate a Capraia e Limite ma riguarderanno anche Montelupo. Se si intende condividere l’indennità, se ne dovrà dare comunicazione ad Anas nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera. C’è un apposito allegato da compilare e sottoscrivere. Ci sono altresì dei documenti da allegare ben indicati nella lettera. In caso di "sì", il pagamento dell’indennità condivisa verrà corrisposto nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di accettazione. L’Ufficio Espropri della Struttura Territoriale di Anas potrà, se ritenuto opportuno e necessario, procedere alla verifica sulla titolarità degli immobili. Se ad esempio i terreni sono coltivati da un fittavolo, mezzadro o compartecipante da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, agli stessi spetta un’indennità aggiuntiva.

In caso di "no", cioè di rifiuto dell’offerta di indennità, questo va comunicato quanto prima ad Anas e vi è la possibilità di designare un tecnico di fiducia per la determinazione dell’indennità medesima. In mancanza di riscontro in merito alla definizione dell’indennità, Anas chiederà la determinazione dell’indennità definitiva alla competente commissione provinciale. Questa è la sintesi della situazione a oggi su questo fronte. Ricordiamo che la nuova arteria metterà in collegamento diretto la zona di Limite sull’Arno (Strada provinciale 104) con la Statale 67 Tosco Romagnola e la Fi-Pi-Li, passando accanto a Fibbiana. Opera strategica, attesa da anni per non dire decenni, che di fatto farà decongestionare dal traffico il ponte tra Sovigliana ed Empoli e quello (da rifare) di Capraia Fiorentina.

Accanto all’arteria, troverà posto anche una pista ciclabile, per uno sviluppo di circa 3 chilometri. Se vogliamo, la questione delle indennità è anche cartina di tornasole che finalmente su quest’opera si comincerebbe a premere sull’acceleratore. Lo chiedono anche via social i cittadini di entrambe le rive.

Andrea Ciappi