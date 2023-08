Nuovo mezzo: I giovani di Capraia e Limite si mobilitano

CAPRAIA E LIMITE

Giovani volenterosi in prima linea per una buona e giusta causa. L’associazione di volontariato e aula studio "La Fermata" che fa capo alla Misericordia di Limite sull’Arno invita tutti all’evento "Apericordia" che si terrà il prosssimo 16 settembre presso la sede in via Giuntini 35 a Limite. "L’evento – spiegano gli stessi organizzatori – è parte della campagna di raccolta fondi promossa dall’ente Misericordia di Limite per l’acquisto di un’ambulanza per trasporto anziani e intende inoltre avvicinare la popolazione del proprio comune e dei comuni limitrofi a una nuova e dinamica realtà di volontariato per più e meno giovani garantendo inoltre uno spazio per studiare, lavorare e conoscere persone nuove".

La serata a scopo benefico sarà accompagnata da dell’ottimo cibo, tanta birra e vari e gustosi drink. Il tutto allietato da buona musica. Per maggiori informazioni e prenotazione tavoli è possibile contattaare Pietro Prosperi. Mail: lafermatalimitegmail.com, oppure chiamando lo 0571 1590112. Un’occasione, dunque, per conoscere da vicino le attività di un bel gruppo di giovani, e perché no, anche entrare a farne parte, visto che c’è sempre bisogno di forze in più. Ma anche un modo per trascorre qualche piacevole ora contribuendo a raccogliere fondi per l’acquisto di dispositivi medici, che possano andare a rafforare un servizio di assistenza e sostegno alla comunità indispensabile su tutto il territorio limitese e non solo.