Nuovo marciapiede. Cantiere al via

Pochi giorni fa si è conclusa la procedura di aggiudicazione dei lavori relativi al nuovo percorso pedonale di via Montelupo, per una somma di circa 196mila euro. E su queste basi, il cantiere del nuovo tracciato protetto che collegherà il Polo per l’infanzia al centro cittadino è pronto a entrare nel vivo. Si tratta di un progetto che prevede fra le altre cose la realizzazione del marciapiede con pavimentazione in autobloccante, oltre all’installazione di nuovi punti luce per l’illuminazione pubblica, dissuasori di velocità e di tre isole fitness attrezzate lungo il percorso che si connetterà con via Schiavone. Il nuovo marciapiede sarà infine largo un metro e mezzo per tutta la lunghezza del tratto interessato dal lavoro ovvero fino all’incrocio con largo Enrico Fermi.