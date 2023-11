Nuovo edificio polivalente. Inaugurazione e polemiche

Un taglio del nastro con polemica. Il 3 dicembre sarà inaugurato il nuovo immobile di piazza Di Vittorio a Gambassi Terme. Un edificio polivalente in sostituzione dell’ex teatro. Ma il Comitato "Salviamo il Teatro di Gambassi" che aveva alzato la voce in fase progettuale, non molla. "Gli errori non vanno dimenticati. In questi tre anni sindaco, assessori, consiglieri comunali, e partito di maggioranza - dice il Comitato - nonostante solleciti, interrogazioni e richieste di dialogo non hanno mai risposto. Ormai è fatta, sarà inaugurato lo scempio che ha cancellato un patrimonio storico e culturale di una comunità". Ma può essere, questo, il momento per riflettere. Una contestazione pacifica per ricordare che "quel manufatto centenario andava ristrutturato, o almeno preservato". Una vicenda, quella dell’ex-teatro, emblematica secondo il Comitato. "A breve ci saranno le amministrative. La candidatura di Samanta Setteducati si basa sul pilastro della continuità. Ma è proprio del contrario che c’è bisogno e il ‘caso teatro’ lo dimostra".