Nuovo dermatoscopio al San Giuseppe

Il gesto di generosità arriva dalla Misericordia di Empoli. Un regalo di Natale in anticipo per l’ospedale San Giuseppe. Al reparto Dermatologia diretto dal dottor Luca Brandini è stato donato un dermatoscopio che si aggiunge agli strumenti già presenti consentendo un’implementazione del loro utilizzo. Il dermatoscopio può essere usato sia per la visita di neonati che di persone anziane, di donne in gravidanza e durante l’allattamento. Consente una diagnosi precoce e riduce le asportazioni chirurgiche non necessarie. "La dermatoscopia o epilumiscenza - dice il dottor Brandini - è un esame diagnostico non invasivo che permette di esaminare l’epidermide, il derma e altre parti della pelle, studiandone specifici parametri non visibili ad occhio nudo. Si riconoscono così eventuali anomalie e irregolarità, contribuendo alla diagnosi precoce di tumori benigni e maligni".