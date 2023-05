Nuovi percorsi dietetici per i pazienti oncologici

Sono stati attivati anche percorsi dietetici dedicati per i pazienti oncologici. Crescono le attività al Centro Donna di Empoli, diretto dalla dottoressa Francesca Martella, uno dei punti di eccellenza aziendali, che garantisce alle donne una completa presa in carico a partire dalla prevenzione e dalla diagnosi. Dal mese di maggio l’ultima novità riguarda l’avvio, appunto, dell’ambulatorio dietetico. Si tratta di un percorso legato alla gestione delle donne con tumori ginecologici o nelle quali per motivi oncologici sia stata indotta la menopausa (medica o chirurgica).

L’ambulatorio prenderà in carico, dopo uno screening iniziale, le donne provenienti dai percorsi dell’ospedale San Giuseppe su segnalazione dei Gruppi oncologici multidisciplinari della mammella e dei tumori ginecologici. Obiettivo ultimo dell’ambulatorio – spiega una nota – è l’ottimizzazione di quei trattamenti che potrebbero indurre aumento di peso o alterazioni dell’assetto metabolico della donna, cercando al contempo di intervenire anche su preesistenti fattori di rischio o patologie concomitanti (come ad esempio sovrappeso, ipecolesterolemia, diabete eccetera), che potrebbero viceversa peggiorare con i trattamenti proposti. L’ambulatorio si svolge il giovedì pomeriggio al Centro Donna. Altra novità presente al San Giuseppe da questo mese riguarda l’ambulatorio dietetico per la malnutrizione oncologica, attivo ogni venerdì pomeriggio direttamente nel reparto di oncologia.

L’accesso all’ambulatorio, incluso il controllo, avviene a seguito di una valutazione oncologica. L’appuntamento viene fornito direttamente al paziente e, tenuto conto di questa collocazione, il medico oncologo potrà rilasciare, quando necessario, eventuali piani per l’acquisizione di supplementi alimentari già prima che il paziente lasci la struttura, dopo averlo concertato con la dietista che lo ha valutato. "L’avvio di questi due nuovi ambulatori permette alla struttura di integrare servizi e realizzare così una presa in carico più completa per le donne trattate per neoplasie femminili ma anche per tutti i pazienti affetti da tumori che ne alterino l’assetto nutrizionale - sottolinea la dottoressa Martella, direttore dell’oncologia –. La collaborazione del Centro Donna crea una stretta sinergia tra specialisti garantendo un’ancora più alta qualità di assistenza".