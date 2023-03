Nuovi lavori a Serravalle La strada costerà di più

I lavori sono in corso, ma al completamento del cantiere saranno costati circa 100mila euro in più. L’opera in questione è la variante di collegamento tra la zona di Serravalle e la Toscoromagnola, un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per ovviare ai problemi di traffico che si vengono a creare soprattutto in determinate occasioni, leggi i giovedì di mercato e i giorni in cui c’è la partita dell’Empoli.

Durante l’esecuzione dei lavori in corso, che hanno un costo complessivo di circa 2 milioni di euro, è emersa infatti la necessità di modificare e integrare alcune lavorazioni del progetto esecutivo, allo scopo di migliorare ed ottimizzare da un lato il sistema di smaltimento delle acque di piattaforma e dall’altro di accogliere nell’ambito dell’intervento la realizzazione delle opere di acquedotto e di rete fognaria su via San Martino indicate da Acque Spa.

Gli obiettivi di variante di cui sopra risultano anche funzionali e coerenti con le previsioni di sviluppo urbanistico dell’area prossima alla nuova arteria stradale, con particolare riferimento ad un tratto in cui è prevista una nuova lottizzazione di carattere

residenziale. L’intervento sarà completato nel giro di qualche mese e servirà a sgravare il traffico di Serravalle. L’opera sarebbe dovuta rientrare nel progetto di rifacimento dello stadio Castellani, ma il Comune ha preferito anticipare i tempi e provvedere con risorse proprie.