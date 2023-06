Nuovi investimenti in bilancio Soldi per riqualificare il centro E gli asili aumentano i posti

Lavori pubblici nel centro basso e parcheggi: stanziati soldi. L’ultimo consiglio comunale di Certaldo ha approvato la variazione di bilancio 2023-2025 con la quale sono stati finanziati importanti investimenti previsti nella programmazione strategica e dei lavori del Comune. Innanzitutto, si è potuto dare copertura integrale con 400.000 euro di risorse comunali alla riqualificazione del centro urbano e della palazzina ad uso polivalente oggi sede della stamperia in viale Matteotti. Sono state poi stanziate risorse per il primo lotto del rifacimento della copertura del cantiere comunale (240.000 euro), per la realizzazione del parcheggio con accesso da viale Matteotti (ex area Antonelli, che sarà necessaria per ‘compensare’ gli stalli che non avrà più piazza Boccaccio) con un costo di 230.000 euro, per la predisposizione di un’area camper in viale Fabiani (57.000 euro) in sostituzione dell’area-sosta attuale in piazza Macelli, per la costruzione di una tettoia in muratura al Centro diurno "Il Papiro" (12.000 euro) e infine per il finanziamento di un primo incarico professionale per il progetto di consolidamento dei movimento franoso a Casale (27.000 euro). Infine, partiranno lavori di manutenzione ordinaria di strade comunali (60.000 euro).

È stato infine preso atto dei dati definitivi del Fondo di solidarietà comunale, per cui il Comune di Certaldo riceverà circa 2.050.000 euro di risorse, di cui 75.000 per il potenziamento dei servizi sociali, 30.000 euro per l’aumento dell’offerta dei posti nei servizi educativi per l’infanzia e 40.000 di recuperi di precedenti tagli alla finanza locale operati nel 2016.

Commenta il sindaco, Giacomo Cucini: "Abbiamo concluso il finanziamento per il recupero del centro urbano, in modo da poter iniziare i lavori nel prossimo autunno. Abbiamo finanziato il parcheggio in viale Matteotti, adiacente a via 2 Giugno che, in prospettiva, sostituirà il parcheggio di piazza Boccaccio e che ha avuto copertura totale". La variazione è stata approvata con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza (Partito Democratico e Sarà Certaldo) e del consigliere Giannoni (Gruppo misto).

Andrea Ciappi