Nuovi contatori dell’energia. Sistemi smart e vantaggi

Uno strumento innovativo e ad alta tecnologia, un apparecchio intelligente a misura di ’smart home’, grazie al quale anche l’energia elettrica potrà essere gestita da remoto. E’ in corso a Montelupo Fiorentino l’installazione dei cosiddetti ’Open Meter’, i contatori di nuova generazione targati E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Un servizio più snello ed efficiente, dunque, che alla telelettura e telegestione già disponibile con i precedenti dispositivi, aggiunge la possibilità per il cliente di ottenere informazioni più puntuali per il monitoraggio dei consumi. Un contatore 2.0 a tutti gli effetti grazie al quale anche la gestione dell’erogazione dell’elettricità diventa ’domotica’.

A Montelupo verranno sostituiti circa 6.500 contatori: le operazioni, che sono iniziate nella seconda parte del mese di settembre, procederanno per step e si concluderanno entro la fine di ottobre. Col nuovo contatore sarà possibile verificare e gestire in ogni istante l’energia consumata nelle fasce orarie del giorno e analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d’ora, per avere maggiore consapevolezza dei propri consumi e individuare il contratto di fornitura più idoneo. Non è una truffa, stavolta, ma un’operazione di Enel che avrà premura di comunicare la data relativa al singolo intervento tramite avvisi esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso degli immobili interessati. Altro aspetto importante: l’intervento è completamente gratis. I montelupini non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. Da sapere, inoltre, che ogni operatore incaricato sarà riconoscibile dal tesserino identificativo dotato di fotografia. E non è tutto.

Per trasparenza e sicurezza, i cittadini avranno a disposizione un ulteriore strumento per la verifica dell’identità dell’addetto alla sostituzione, a cui è possibile chiedere di generare un codice Pin che, chiamando il numero 803 500 (e selezionando il tasto 4) consentirà di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato. Un’installazione a tutela dei residenti che guarda anche alla salute sul lavoro. Il personale di E-Distribuzione e delle imprese appaltatrici infatti si presenterà dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.