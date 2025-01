"Nuovi agenti e più a contatto con i cittadini"

EMPOLESE VALDELSA"Il 2025 sarà un anno improntato sulla territorialità con agenti più a contatto con i cittadini". L’obiettivo del comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Massimo Luschi, è quello di riorganizzare il comando creando delle aree più omogenee ottimizzando le forze in campo. "Dal 30 dicembre possiamo contare su sei nuovi colleghi e altri tre arriveranno il 15 gennaio raggiungendo 94/95 unità – annuncia Luschi – Iniziamo il nuovo anno con la certezza di avere personale motivato che ci permetterà di raggiungere obiettivi importanti". Tra questi: più controlli sul territorio, anche con l’ausilio della squadra di droni. "Li abbiamo già utilizzati in varie situazioni, dai problemi legati al controllo del territorio allo spaccio di sostanze stupefacenti, saremo anche di supporto alla protezione civile". Giro di vite anche sui veicoli che girano senza assicurazione o con revisione scaduta. "Bisognerebbe però ampliare la normativa per riuscire a combattere davvero il fenomeno", sostiene il comandante. Sul fronte attività per la municipale dell’Unione il 2024 è stato un anno impegnativo. "L’aumento di incidenti – spiega Luschi – va di pari passo a un incremento dei veicoli che percorrono le nostre strade e ad aumento di tutta una serie di comportamenti non virtuosi al volante: distrazione, eccessiva velocità, omessa precedenza, utilizzo di smartphone o altri dispositivi". Tra le multe in aumento anche quelle fatte per occupazione degli stalli riservati agli invalidi: "Questa attiene alla mancanza di civiltà".