Nuova videosorveglianza per piazza Unione Europea

MONTELUPO FIORENTINO

Nuove telecamere, a più alta tecnologia, stanno per arrivare al parcheggio di piazza dell’Unione Europea, troppo spesso nel mirino di atti vandalici. Il Comune di Montelupo si è assicurato la fornitura, per quattromila euro. Intanto, per oggi è convocato (a riguardo di Montelupo) il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel quale verrà analizzata in dettaglio la situazione non solo in relazione agli atti vandalici ma anche ai numerosi furti che hanno recentemente interessato il territorio. Il comitato era stato chiesto dal sindaco, Paolo Masetti, al prefetto Francesca Ferrandino. Il sindaco nei giorni scorsi ha annunciato di essere "in costante contatto con il comandante della compagnia dei carabinieri a Empoli, colonnello Daniele Riva, e con il responsabile della locale ctazione, luogotenente Bruno Mencarelli".

Torniamo a piazza dell’Unione Europea: il Comune ha avviato una ricognizione del sistema di videosorveglianza cittadino (Tvcc) installato su tutto il territorio; dalla ricognizione svolta, con il supporto della polizia municipale, del servizio lavori pubblici e dell’impresa specializzata che ad oggi si occupa del sistema elettronico, sono emerse - si spiega - "alcune criticità sul sistema installato presso il parcheggio interrato di piazza dell’Unione Europea, legate alla tecnologia obsoleta delle telecamere". L’impresa ha provveduto ad eseguire dei test di funzionamento mediante la sostituzione di una telecamera esistente con una di tecnologia all’avanguardia, constatandone il corretto funzionamento nell’ambito del sistema installato e la risoluzione delle criticità. Il Comune da parte sua ha rilevato che nel parcheggio interrato della piazza "si sono recentemente verificati frequenti episodi di danneggiamento dei beni pubblici e privati".

Ecco il punto: i famigerati vandalismi che qui ed anche altrove hanno funestato Montelupo. I nuovi occhi elettronici garantiranno "un’idonea fluidità delle immagini". Le telecamere sono importanti ma non sono tutto. Il primo cittadino ha voluto far presente che le telecamere stesse possono essere una condizione necessaria ma non sufficiente a limitare furti o atti vandalici: in 24 chilometri quadrati ce ne sono più di 70, a controllo anche di snodi della viabilità.

A.C.