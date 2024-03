Nuova spinta al commercio. Un progetto sulle tendenze per rilanciare tutta la città

La città e il commercio. La sfida è quella di un nuovo rilancio interpretando le nuove tendenze per intercettare le opportunità. L’amministrazione di Fucecchio con Confesercenti e col supporto dell’impresa Sociolab lancia ’Concentriamoci’. Sul tavolo le tendenze strutturali quali la crescita della grande distribuzione e il progressivo svuotamento di funzioni dei centri storici e le tendenze più recenti e congiunturali quali la crescita esponenziale dell’e-commerce durante e dopo la pandemia, e la crisi dei consumi legata all’inflazione, che rendono prioritario intervenire in modo deciso. Questo significa lavorare sia sull’"hardware" - realizzando, anche grazie ai fondi Pnrr, lavori pubblici e alle opere infrastrutturali di riqualificazione - sia sul "software" della città, innescando il nuovo paradigma culturale della prossimità, in cui il commercio di vicinato e il mix merceologico e funzionale sono ingredienti determinanti a livello non solo economico ma anche sociale e culturale.

Tutte queste sfide verranno affrontate attraverso il nuovo progetto con un gruppo di lavoro multidisciplinare che, insieme agli uffici comunali, metterà in campo diverse azioni nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: ricognizione dei fondi commerciali sfitti, analisi del tessuto urbano e delle sue funzioni, individuazione dei punti di forza e delle chiavi di rivitalizzazione attraverso l’ascolto diretto di commercianti e altri soggetti che animano il centro della città, individuazione e sperimentazione di strategie puntuali di vivacizzazione. "E’ evidente la crisi globale che interessa tante attività commerciali tradizionali perché è cambiato il modo in cui si fanno acquisti - dice il sindaco Alessio Spinelli - Per questo iniziamo una sfida che portiamo avanti con professionisti del settore, partendo da un’analisi dettagliata del contesto". L’assessore Valentina Russoniello ha aggiunto: "Gli ultimi 4 anni per il commercio locale hanno segnato uno spartiacque importante, la crisi del commercio al dettaglio ha avuto conseguenze gravissime sul piano occupazionale e di riduzione del fatturato delle varie attività presenti sul territorio". Progettare la ripartenza è indispensabile. "Alla profonda riqualificazione dei luoghi che il Comune ha realizzato in questi anni - dice Gianluca D’Alessio (Confesercenti) - occorre abbinare una riqualificazione del tessuto commerciale e le strategie per programmarla non possono che partire da una fotografia della situazione". Un concetto ribadito da Leonardo Innocenti (CcnFucecchio): "C’è bisogno di un progetto di questo tipo perché negli ultimi anni il settore e le modalità di acquisto dei clienti sono cambiate più volte".