Nuova scuola dell’infanzia. I costi aumentano di un milione. Intercettati altri finanziamenti

L’operazione relativa alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Cerreto Guidi potrebbe sbloccarsi a breve: ci sarebbero infatti le premesse per coprire anche l’incremento dei costi decretato dai rincari dovuti al costo delle materie prime. Lo ha anticipato il sindaco Simona Rossetti, che in uno degli ultimi incontri con l’elettorato svoltosi presso la biblioteca Emma Perodi ha affrontato l’argomento. Un’infrastruttura per la quale era stata inizialmente prevista un’opera da due milioni di euro, ma il finanziamento intercettato si è nel frattempo rivelato insufficiente a causa dei rialzi dei materiali edilizi concretizzatosi in primis nell’immediato post-Covid. La cifra necessaria ad intervenire è quindi salita a circa tre milioni e cento mila euro, per un inconveniente che ha reso necessaria una revisione dei piani volta ad intercettare ulteriori fondi.

Sotto questo aspetto ci sarebbe un principio di intesa con la Regione, da confermare nelle prossime settimane. Ciò consentirebbe di poter pubblicare nei mesi prossimi il bando di gara e successivamente dare il via ai lavori, con l’obiettivo di arrivare al taglio del nastro entro un triennio. La nuova scuola ospiterà circa 90 bambini e dovrebbe in linea di massima sostituire la struttura di San Zio, prevedendo infanzia e primaria in un unico polo. "L’edilizia scolastica è da sempre una delle nostre priorità. E per quel che riguarda la nuova scuola di Cerreto, le difficoltà non sono mancate – ha confermato Rossetti – siamo in attesa di riscontri da parte della Regione, per firmare la convenzione volta a partire con il bando".

Giovanni Fiorentino