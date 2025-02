Nuova Rsa “Mario Cappelli“. Porte aperte dal 5 marzo

Sarà aperta il prossimo 5 marzo la RSA “Mario Cappelli”, la prima delle due realizzate da Carron SpA, e potrà ospitare ottanta posti letto in modulo base, distribuiti in 24 camere singole e 28 camere doppie. Un’apertura attesa e che non ha mancato di suscitare qualche polemica. La nuova RSA sarà gestita dalla Cooperativa Universiis, che vanta una collaudata esperienza nel settore.

In questa prima fase, la nuova RSA avrà la possibilità di ricovero solo a titolo privato, ma in tempi brevi sarà convenzionata con l’azienda sanitaria locale. In ogni caso, rispetto al costo del servizio, per i primi mesi di degenza è prevista un’agevolazione economica per quanti saranno ospitati in regime privato.

La Cooperativa Universiis ricorda che è ancora attiva la selezione del personale. Si ricercano figure tra cui: operatori socio sanitari, addetti all’assistenza di base, infermieri, fisioterapisti, animatori/educatori, addetti pulizie, addetti lavanderia, addetti cucina. Se interessati, si può inviare il curriculum a [email protected].

In base all’intesa raggiunta con il Comune viene data priorità nelle assunzioni, a parità di competenze, al personale residente a Castelfiorentino e, in difetto, a quello residente in uno dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Lo stesso criterio sarà adottato per le forniture e le manutenzioni.