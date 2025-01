Nuova pista di atletica in via Sanzio. Ultimi passaggi prima del cantiere. Affidata la direzione operativa

Scuola e sport, un binomio inossidabile che si avvia ad avere uno spazio privilegiato a pochi passi dal plesso scolastico di via Sanzio. Dopo un lungo iter, si conoscono ora i tempi dei lavori e il costo esatto di quella che sarà la nuova pista d’atletica a servizio, come detto, dei plessi scolastici di via Raffaello Sanzio. E non solo, potranno accedere anche utenti esterni alla scuola. Dunque: l’ultimo atto del Comune di Empoli a fine 2024 è stato affidare la direzione operativa, cioè l’incarico per seguire passo passo la realizzazione della struttura sportiva. L’opera è già stata aggiudicata. Richiederà 528 giorni di lavoro, in sostanza circa un anno e mezzo, secondo la tabella di marcia indicata dal Comune e formalizzata nell’appalto.

Nel corso del 2026 dunque si potrà contare sulla pista d’atletica, la cui costruzione andrà a costare 7 milioni e 250mila euro. Investimento più che notevole, adatto ad arricchire anche la scuola del domani. "Negli ultimi anni, - si spiega dal Comune - si assiste alla trasformazione degli impianti sportivi in strutture in grado di fornire un’offerta continuativa, diversificata e polifunzionale di servizi sportivi e socio culturali". Parole non a caso. Non solo sport, ma anche un beneficio sociale e culturale. Difatti i primi fruitori saranno gli studenti del vasto polo scolastico di via Sanzio. Allo studio anche il collegamento funzionale con il sistema dei trasporti su mezzi pubblici e la rete di ciclopiste. "L’evoluzione della didattica degli ultimi anni - riprende difatti l’amministrazione guidata da Alessio Mantellassi - comporta la complementarietà tra lezione frontale ed attività laboratoriali e sportive. Assume quindi un ruolo fondamentale la realizzazione di un’area a servizio del polo scolastico che consenta ai ragazzi di praticare e sperimentare diverse pratiche sportive". Quindi si supera il tradizionale, e un tempo aspro, confronto tra impegni scolastici e impegni sportivi; i due aspetti sono necessariamente complementari e ciò conforta gli oltre 7 milioni di spesa. Oltretutto - come lo stesso Comune si preoccupa di precisare - l’attenzione va all’incremento di diverse altre infrastrutture territoriali nell’ambito di un più ampio “Masterplan dello sport“.

Il progetto di realizzazione dell’impianto di atletica a servizio del polo scolastico di via Sanzio costituisce uno dei punti più rilevanti di sviluppo di questo masterplan, "diventando un’importante area sportiva a servizio degli studenti e degli utenti esterni". Si parla quindi di un bacino potenziale di migliaia di persone, a cominciare proprio dal gran numero di studenti del polo empolese. Guardando ad altre opere relative a strutture sportive, il Comune ha nella propria agenda anche il restauro e il rifacimento di campi da calcio da eseguire nelle settimane di sospensione delle attività agonistiche.

Andrea Ciappi