Nuova caserma dei vigili del fuoco: "Trovata un’area più funzionale. Sarà realizzata a Casenuove"

"Questa permuta fra l’immobile di Malacoda e il terreno in località Casenuove permetterà di edificare la nuova caserma dei vigili del fuoco, in area più funzionale per viabilità e sicurezza sugli aspetti sismici e idrografici del territorio". Lo ha annunciato il sindaco Alessio Falorni, facendo il punto sugli ultimi sviluppi relativa alla nuova sede dei pompieri di Castello. Che sorgerà a quanto pare nella zona industriale, "a circa trenta secondi di viaggio dalla 429". Nella scorsa seduta, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il punto che riguardava la permuta, nell’ambito di un’operazione concordato con i vigili del fuoco e con il demanio. Una scelta, quella di non procedere a realizzare la nuova sede a Malacoda, dettata da una serie di fattori.

"L’immobile deve garantire una determinata funzionalità – ha detto – e l’area presa in esame in precedenza comportava, a seguito di una recente rivisitazione dell’Autorità di Bacino, alcune opere idrauliche che il Genio Civile avrebbe dovuto finanziare. In questo caso non ci sarà inoltre bisogno di prevedere una demolizione dell’esistente, ma solo una costruzione. Diamo quindi il via alla permuta che consentirà al provveditorato di dare il via alla gara". Per un’operazione che, stando a quanto fatto sapere dallo stesso primo cittadino in risposta ad una domanda della capogruppo della Lega Susi Giglioli, potrebbe nella migliore delle ipotesi essere sostanzialmente completata nell’arco di circa un paio d’anni.

G.F.