Notti d’agosto, è subito grande cinema

Agosto a Certaldo sarà un mese all’insegna del grande schermo tra grandi film d’autore, prime visioni e titoli per famiglie e ragazzi. Arriva infatti nell’arena di Palazzo Pretorio in Certaldo Alto il tradizionale Cinema d’Estate, che da oggi fino al 30 agosto animerà a partire dalle 21.30 le serate del borgo caro al Boccaccio. La pellicola del debutto odierno è "Cattiverie a domicilio" (nella foto) di Thea Sharrock con Olivia Colman e Jessie Buckley. La settimana si chiuderà con la proiezione di "Perfect Days" di Wim Wenders domani, quella di "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi sabato e domenica quella di "Non riattaccare" di Manfredi Lucibello. Per i bambini le date da segnare sono il 7 agosto con "Cattivissimo me 4" di Chris Renaud e Patrick Delage, che sarà di nuovo protagonista poi dal 21 al 25 agosto e nell’ultima serata del 30 agosto, sabato 10 con "Inside out 2" di Pete Docter e Kelsey Mann, che sarà replicato il 18 agosto e una terza volta giovedì 29. Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto intero costa sette euro e il ridotto cinque, mentre per le prime visioni e anteprime subiranno un leggero aumento: 8 e 6 euro. Le riduzioni spettano a under 12, over 65 anni e militari. Inoltre è possibile sottoscrivere un abbonamento per cinque ingressi a ventitré euro. Per informazioni o la consultazione del programma completo visitare il sito multisalaboccaccio.it.