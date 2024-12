Notte di Capodanno con gli Energy Star

Una notte revival con gli Energy Star. È quanto in programma per dare il benvenuto al 2025 a Montespertoli. Dalle 22 piazza del Popolo si animerà con un coinvolgente dj set fino al concerto del gruppo rock. A mezzanotte, un brindisi collettivo con spumante e panettone. La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione commercianti e artigiani di Montespertoli, promette di regalare a tutti i partecipanti un’atmosfera di festa, musica e convivialità.

"Per l’ultimo dell’anno l’associazione ha organizzato una serata per tutti i gusti", ha commentato Paolo Vignozzi, assessore al commercio. Il momento clou alle 23 quando saliranno sul palco gli Energy Star, pronti a far ballare e cantare tutti con un repertorio ricco dei più grandi successi dagli anni ‘70 ai primi anni 2000.