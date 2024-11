Nonna Silvi ai Tik Tok awards. Per premiare i vincitori

Contenuti virali, personaggi molto amati e nuove icone dei social. Si è svolta in questi giorni a Milano la prima edizione dei TikTok Awards Italia; a premiare i vincitori dell’anno tra creator, brand e agenzie creative c’era anche una veterana dei social, Nonna Silvi, che la piattaforma... la conosce bene. Su Tik Tok, la regina delle ricette (83anni, originaria di Montespertoli e con un forno molto conosciuto a Montelupo) ha saputo conquistare un pubblico vastissimo, condividendo passo dopo passo i piatti della tradizione fiorentina e i grandi classici della cucina italiana. Seguita da oltre 3 milioni di follower su Instagram e da 1,7 milioni, appunto, su TikTok, è per gli Award di quest’ultimo social che l’instancabile nonnina ha curato il catering dei dolci portando nella sala vip tutte le sue golosità. Tra una portata e l’altra durante la serata di gala, l’arzilla influencer più che ottuagenaria è salita sul palco insieme a personaggi del calibro di Gerry Scotti e Barbara d’Urso per premiare i vincitori.