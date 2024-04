Nonna Silvi conquista gli sceicchi e vola in Qatar: "Un’emozione cucinare per loro"

Montespertoli, 27 aprile 2024 – Quando in posta è arrivata la mail, sembrava uno scherzo. Un invito in un italiano confuso. Il mittente? Una famiglia "molto importante ed altrettanto riservata". "Vi aspettiamo a Palazzo Reale. Ci farebbe piacere ospitare la nonna come nostra chef personale e assaggiare i suoi famosi piatti". Le ricette che hanno fatto il giro del mondo diventando ormai virali e approdando addirittura in Medio Oriente, sono quelle di Silvana Bini che presto volerà in Qatar.

Dal 3 al 7 maggio la celebre nonna Silvi, 83 anni, originaria di Montespertoli e star dei social (in quanto a follower ha di recente superato su Instagram Antonino Cannavacciuolo, arrivando seconda in Italia solo a Benedetta Rossi), si metterà ai fornelli per la famiglia Al Thani, una delle più potenti del mondo. A volerla al suo cospetto (e non è uno scherzo) è l’emiro fondatore della tv araba Al Jazeera.

"Cucinare per i reali? O la va o la spacca. Ad ora mi sembra un bel problema – confessa la nonna che si destreggia tra mille impegni senza mai mollare il forno Martini di Castelfiorentino e quello di Montelupo Fiorentino, dove impasta successi insieme al figlio Marco Martini e ai nipoti Simone e Gabriele –. È una responsabilità grande, un pensiero enorme. Le ansie ce l’ho, me le tengo tutte dentro. Se sono soddisfatta? Lo dico quando torno". Ha preso l’aereo una sola volta in vita sua, la nonnina che spopola anche su Tik Tok (un milione e mezzo di persone la segue da tutto il mondo). "Così lontano non sono stata mai. E c’è la guerra – dice cercando rassicurazione nello sguardo dei nipoti –. Speriamo bene".

Dopotutto si sa, cuore di nonna è apprensivo. Nonostante sia stata spesso in tv, abbia partecipato a reality show e abbia ricevuto per due anni consecutivi il premio per l’Eccellenza italiana riconosciuto dal Ministero per lo sviluppo e l’economia, ancora l’influencer over 80 non ci crede alla sua popolarità. Firma autografi in laboratorio, mentre sforna con passione i suoi dolcini, dispensa consigli, condivide ricette, aneddoti e perle di saggezza il business virtuale cresce. Non si contano gli youtuber che, conquistati dall’inconfondibile accento toscano e la genuinità della nonna, sono andati a trovarla anche solo per un selfie. "Come mi sento? Né carica né stanca. Meravigliata e basta". Senza troppi giri di parole, Bini si prepara per raggiungere la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze dove in questi giorni vende i prodotti del suo brand in stand, alternando cooking show a gag esilaranti.

"Questo successo non me lo spiego per nulla. Sono sempre la solita – dice con umiltà la pensionata con un passato da stiratrice –. Spero solo che la salute mi sostenga, sennò che gli si inventa al re e alla regina?". Sono 35 le portate concordate per la cena degli Al Thani: tutte rigorosamente caserecce. In menù, lo sformato di cipolle al coccio gratinato, la vellutata di ceci e rosmarino con cubetti di pane alla paprika, lo spezzatino di agnello stufato con carciofi e patate e la crostatina con la marmellata della nonna. "Senza la mia pomarola, però, non parto". Queste le condizioni.

Intanto il primo maggio al Mida di Firenze in Fortezza, ci sarà la festa per i 3 milioni di follower, un evento al quale prenderanno parte il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco uscente Dario Nardella, i vincitori di Masterchef e tanti food blogger. La nonna si dovrà abituare a volare oltreoceano perché tra le ultime novità ce n’è una che guarda alla grande mela. Il Forno Martini sbarcherà presto a New York. A fine mese la famiglia andrà a vedere il fondo dove sarà venduta la linea di prodotti marchiati Nonna Silvi. Dopo il boom dell’Antico Vinaio un’altra eccellenza fiorentina alla conquista dell’America.