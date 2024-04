"Noi alternativa a chi governa. Contano i temi"

Presentata al circolo di Petroio la lista ‘In Comune per Vinci’ a sostegno della candidatura di Giuseppe Pandolfi. Una lista che ha all’interno simpatizzanti di partito, da M5S a Rifondazione Comunista, ma anche tanta società civile, con un programma colorato in verde, ma senza bandiere. L’obiettivo della lista è di rimediare a quello che Pandolfi definisce "un problema di rappresentanza e riconoscibilità, un enorme problema di democrazia". "Io faccio parte di quell’elettorato - spiega Pandolfi – che decide di volta in volta cosa votare, un elettorato ampio, progressista e di sinistra che non si sente rappresentato. Molti non vanno più a votare perché l’offerta politica, soprattutto nel centrosinistra, non è all’altezza".

Il messaggio, sembra evidente, è rivolto al Pd, a cui la lista di Pandolfi si accredita come alternativa. "Se ci candidiamo è perché non troviamo risposta nelle forze politiche che si candidano sul territorio, vogliamo rappresentare un’alternativa. Vogliamo ricostruire relazioni di comunità, rispondere all’associazionismo e ai cittadini, non solo agli interessi privatistici. Vogliamo dare risposte diverse su servizi pubblici, ambiente, servizi sociali, gestione del territorio o dei rifiuti, agricoltura biologica. Vogliamo andare ‘in’ Comune ‘per’ i cittadini di Vinci. Una lista colorata solo di ‘verde’ che ha come primo obiettivo "rimettere in discussione" il piano strutturale. Pandolfi definisce "una scommessa" la sua avventura politica, nata "senza partire da bandierine, ma sui temi". Guardano al voto Pandolfi è ottimista: "Vogliamo sfidare chi governa. Se anche portassimo un solo consigliere faremo una bella opposizione. La nostra vittoria è esserci, impegnarci e provare a dire che c’è un’alternativa"