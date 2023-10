Nodo viabilità. Un’interrogazione

Un ponte, quello Fibbiana-Limite, è da fare. L’altro, quello Montelupo-Capraia, va restaurato. In poche parole, secondo la visione del coordinatore comunale di Forza Italia di Capraia e Limite, Diego Crocetti, per la viabilità tra le due rive nel Medio Valdarno si prospettano mesi complicati. Alcuni giorni fa c’è stato un incontro con i cittadini alla Fornace Pasquinucci, e il coordinatore Crocetti,coadiuvato dal capogruppo azzurro presso l’Unione dei Comuni, Giuseppe Romano, è intervenuto a conclusione decidendo: "Di interessare delle tematiche trattate, il capogruppo regionale Marco Stella". Stella ha presentato un’interrogazione in Regione dove si fanno anche proposte: percorsi alternativi al ponte di Capraia o costruire un ponte Bailey che costerebbe tra i 500mila e 700mila euro.