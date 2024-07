Nido Arcobaleno: "Lavori terminati per l’anno educativo"

A partire dal 9 settembre prossimo, praticamente in coincidenza con l’inizio del nuovo anno educativo, l’asilo nido "Arcobaleno" di via Luigi Sturzo sarà nuovamente pronto ad accogliere bambini e bambine, oltre al personale. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, anticipando che il cantiere da oltre un milione di euro del quale è attualmente oggetto la struttura dovrebbe chiudersi in via definitiva entro la fine del prossimo mese. "Si tratta di uno degli interventi più importanti, fra quelli finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha confermato l’assessore ai lavori pubblici, Benedetta Bagni - intervenire sull’asilo nido Arcobaleno ci permette di restituire una struttura di qualità dal punto di vista strutturale, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico. Voglio fin da ora ringraziare gli uffici comunali, le famiglie, l’istituto comprensivo, le educatrici e il personale ausiliario: alla luce del cantiere in corso, per questo anno educativo, l’asilo è stato accolto negli spazi della scuola "Sturiale" e non è stato un cambiamento banale".

Il programma dell’opera prevede la riqualificazione funzionale per l’efficientamento e per la messa in sicurezza strutturale del nido, con la realizzazione degli elementi sismoresistenti costituiti da controventi metallici e pilastri addizionali d’angolo a cui affidare interamente l’azione sismica. Saranno inoltre sostituite le scale di accesso al giardino con nuove rampe, installata una nuova caldaia e realizzato un "cappotto termico" esterno. Al momento sono in corso i lavori per completare gli impianti e la pavimentazione interna: dopo aver completato gli spazi interni, gli operai si sposteranno all’esterno per terminare le finiture. "I lavori hanno permesso la riqualificazione funzionale dell’edificio – ha concluso il sindaco - sia in termini di efficientamento energetico che per la messa in sicurezza strutturale del nido, migliorandone anche l’accessibilità".

Giovanni Fiorentino