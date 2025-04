Centro storico, un mese di eventi. La vetrina della norcineria toscana. Nella febbrile attesa del Palio

Un mese di aprile con Fucecchio "brulicante" cantiere di iniziative, dove godere della città, del divertimento, delle tradizioni e del buon cibo. Infatti per il diciannovesimo anno la Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e dell’Unpli Toscana, organizza la Fiera del Gusto, la vetrina mercato della norcineria toscana che venerdì 25 aprile sarà allestita in piazza Montanelli e lungo le vie del centro. A partire dalle 9, e per l’intera giornata, sarà presente un’esposizione di prodotti di tutti i generi alimentari di qualità, con particolare interesse per gli antichi sapori e le tradizioni culinarie, con possibilità di degustazioni di prodotti tipici artigianali locali. Presente, inoltre, un mercatino artigianale, oltre alla consueta apertura straordinaria dei negozi del Centro Commerciale Naturale.

Per il terzo anno consecutivo sarà inoltre organizzata una gara sulla preparazione dello zuccherino, dolce caratteristico di Fucecchio nel periodo di carnevale, alla quale tutti gli interessati potranno partecipare contattando la Pro Loco per prenotarsi e consegnare i dolci la mattina stessa. Nel pomeriggio, alle ore 17, in programma uno show cooking a cura dello Slow Food Condotta San Miniato; terra limitrofa a Fucecchio che ha fatto del paniere locale – olio, vino, salumi, arte bianca e naturalmente tartufo – il suo tratto distintivo nella promozione delle bontà della Toscana (per informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 0571 242717 o via mail all’indirizzo [email protected]). Ma intanto si comincia proprio questo fine settimana con un altro evento che fa parte della tradizione della città del Padule e di Montanelli. Sabato infatti il centro storico di Fucecchio si appresta a vestirsi a festa in occasione Gran galà dei musici e sbandieratori, l’evento di avvicinamento al Palio del 18 maggio, in cui si potranno ammirare i colori delle 12 contrade vibrare al ritmo incalzante dei tamburi del gruppo musici e delle coreografie degli sbandieratori. Nell’occasione, l’associazione Palio delle Contrade ha incaricato la Proloco di allestire una zona ristoro chiamata "Assaggi di Palio", sul Poggio Salamartano, per offrire, a chi lo vorrà, la possibilità di fare un aperitivo o cenare. Poi occhi puntati sulla seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma lunedì 21 aprile, un appuntamento atteso dagli appassionati e dalle dodici Contrade.