Santa Verdiana. L’interrogazione della Lega

L’ospedale Santa Verdiana dovrebbe riaprire indicativamente tra poco meno di un anno, nella migliore delle ipotesi. È quanto si evince dalla risposta dell’amministrazione comunale all’interrogazione presentata nella scorsa seduta del consiglio dai consiglieri della Lega Susi Giglioli e Angelo Fiore.

I lavori previsti per il vecchio blocco (quello ’storico’) risultano conclusi con interventi effettuati al centro trasfusionale. Quest’ultimo in particolare adesso risulta in regola con gli accrediti dell’Usl e con il consolidamento antisismico. Gli altri blocchi sono al momento interessati da lavori di impiantistica.

La successiva fase prevederà lavori esterni quali parcheggio e area a verde: si prevede a quanto pare l’apertura con relativo accreditamento come ospedale di comunità entro il marzo 2026.

Per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso, nell’ultimo anno sono stati 150 ed il servizio sembra garantire una copertura H24 (sostenuta dal personale di continuità assistenziale e dall’utilizzo dell’auto medica). A breve, ad ogni modo, il cantiere dovrebbe essere oggetto di un nuovo sopralluogo.

"L’ospedale Santa Verdiana non è solo un progetto da concludere, ma anche un ’pezzo’ di passato sottratto brutalmente e inaspettatamente ai servizi e anche all’affetto di un’intera comunità – ha detto Giglioli – per questo penso sia necessario mantenere alta l’attenzione sull’ex presidio ospedaliero di Castelfiorentino, chiuso per irregolarità strutturali e sismiche nel 2013 dopo essere stato inaugurato nel 2011".