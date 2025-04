Job Meeting. Esperte in Stem

In attesa del Job Meeting in presenza, che si terrà a Pisa il 27 novembre 2025, si avvicina l’appuntamento con l’edizione online Stem Girls, ovvero l’evento virtuale per la ricerca di lavoro rivolto a studentesse, laureate e neolaureate in discipline Stem (acronimo che sta per Scienze, Technology, Engineering, Mathematics). L’iniziativa si svolgerà il 16 aprile dalle 9.30 alle 16.30 sulla piattaforma del portale Job Meeting. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione su www.jobmeeting.it. Durante la giornata sarà possibile incontrare virtualmente aziende come Terna, Siae, Deloitte, Gruppo Ferrovie dello Stato, Bnp Paribas, Alten, Tetra Pak e altre ancora. Le partecipanti potranno sostenere colloqui online, inviare il curriculum, chattare con i recruiter e seguire webinar aziendali e sessioni di orientamento.

Intanto, per prepararsi al meglio al Job Meeting virtuale, sul sito jobmeeting.it sono pubblicati cinque consigli. Ovvero, numero uno, prepararsi agli incontri con le aziende online assicurandosi di avere una buona connessione internet, numero due, registrarsi con attenzione, controllando che email e telefono inserite siano corrette, in modo da non perdere occasioni. Terzo consiglio, accertarsi che il curriculum, che le aziende riceveranno in formato digitale, sia aggiornato, chiaro e senza errori. Quarto: informarsi sugli espositori presenti, approfondendo la conoscenza visitando i loro siti internet e quindi dimostrando interesse. Infine, visto che l’evento consente di effettuare video-colloqui, non farsi trovare impreparati e presentarsi davanti allo schermo con un outfit adeguato.

mo.pi.