La giunta a Ponte a Elsa. Presentati gli interventi

Eco Park, piste ciclabili, giardini, cimitero, illuminazione pubblica, rifacimento del campo da calcio (l’amministrazione parteciperà a un bando regionale per il rifacimento del campo, il restauro degli spogliatoi e la sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione) e manutenzione stradale. Questi i punti toccati durante il terzo appuntamento di Frazioni al Centro, il giro della giunta comunale nelle frazioni e nei quartieri del territorio di Empoli che dopo Monterappoli e Ponzano, lunedì scorso ha fatto tappa a Ponte a Elsa, dove poco più di una settimana fa era stato inaugurato il Pala Giglioli dopo la sistemazione della copertura.

La serata, di fronte ad oltre 60 persone, è stata anche l’occasione per mostrare per la prima volta la planimetria del progetto eseguito all’EcoPark, la disposizione delle sale al piano terra e della terrazza al piano superiore. Sui servizi che avrebbe accolto la struttura erano emersi molti indirizzi nel corso delle assemblee territoriali, con l’amministrazione che sta lavorando per destinare all’ambito socio-sanitario la gran parte della struttura, mettendo i locali interessati a bando aperto anche a soggetti privati. Chi vincerà il bando si occuperà anche della gestione del bar. Una sala rimarrà a disposizione del Comune e lì nascerà l’Urp di prossimità. Nell’area dell’Urp potrà essere svolto anche il servizio di prestito bibliotecario, a fianco dei servizi di prossimità. Allo studio anche uno spazio giovani proprio all’interno dell’EcoPark.

Nela stessa area, dopo l’abbattimento dell’Eco Mostro, saranno anche realizzati dei murales a cura di Lisa Gelli della Street Level Gallery di Firenze. La stessa artista, nel 2024, ha realizzato assieme a Sara Panicci il murales sulla Casa del Popolo di Fontanella intitolato “Piccola Parigi, grande Fontanella”. L’idea del bozzetto sarà quella di due donne, da sempre simbolo di cura all’interno della comunità, ciascuna nelle due ali della struttura a forma di ferro di cavallo, con un importante collegamento con Ponte a Elsa: il fiume e il ponte. L’opera verrà cominciata a metà maggio e, tempo permettendo, sarà realizzata in due settimane.

A termine della serata, poi, consueto spazio al pubblico per porre domande al sindaco, incentrate principalmente su alcuni incroci trafficati della frazione.