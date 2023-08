Nidi d'infanzia Empoli: Riaperte le iscrizioni 2023-2024

EMPOLI

Riaprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e al Centro Zerosei. Si tratta delle domande in ordine cronologico relative alle iscrizioni per l’anno educativo 2023 – 2024. Il periodo di presentazione della domanda comincia da venerdì primo settembre al 31 gennaio 2024. Non saranno considerate valide le domande di ammissione pervenute prima del prima settembre 2023 o dopo il 31 gennaio 2024

Come si fa l’iscrizione? La domanda potrà essere scaricata a partire da domani dal sito del Comune di Empoli nella sezione modulistica sulla destra alla pagina https:www.comune.empoli.fi.itprocedimento-iscrizioni-nidi-infanzia-centro-zerosei.

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori e presentata con le seguenti modalità di trasmissione: per mail all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano direttamente al protocollo comunale, che si trova all’ufficio relazioni con il pubblico in via Giuseppe del Papa, 41.

Le iscrizioni danno luogo ad una lista composta secondo l’ordine d’arrivo “cronologico” di presentazione delle domande.

I requisiti richiesti per l’accesso al servizio sono i seguenti: essere nati negli anni 2021 – 2022 e 2023 (bambini nati fino al 30 settembre 2023), essere residenti nel Comune di Empoli, essere in regola con gli obblighi vaccinali. Per maggiori informazioni e chiarimenti per la compilazione ci si può rivolgere al servizio educativo all’Infanzia: numero telefonico 0571 757127, indirizzo email [email protected], addetta Mastroberti Paolina.