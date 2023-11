Nel futuro un ’patto per il verde’. Esperienze e riflessioni a confronto

EMPOLI

Empoli più verde. E’ questo l’obbiettivo emerso della due giorni dedicata alla presentazione del “Patto del Verde”. Ieri, a La Vela Margherita Hack, ad Avane, via Magolo 32 si è tenuto il primo dei due incontri dedicati a fare il punto sul percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per una trasformazione edilizia ed urbanistica sostenibile del territorio e sulle sfide per rendere le nostre città più green nel futuro. Sono stati molti gli interventi e i contributi di esperti, professionisti, personalità di rilievo che hanno raccontato in una riflessione comune, quali strumenti, quali azioni concrete sono necessarie per cambiare lo sviluppo delle nostre città.

"Una due giorni molto importante per la città – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Massimo Marconcini - Il patto del verde è un patto che l’amministrazione stringe con tutti i cittadini, con le aziende per mettere in campo, studiare, strategie utili nel futuro per l’ambiente e il verde della nostra città.

Domani, martedì 14 novembre, la giornata conclusiva: saranno protagonisti i ragazzi delle scuole superiori empolesi. Dopo i saluti del vicesindaco del Comune di Empoli, Fabio Barsottini, alle 10.30 prenderà il via l’incontro sul tema “Quali strategie per affrontare la sfida ambientale” al quale parteciperanno il professor Mancuso, Antonio Rancati per Plastic Free Odv onlus e Tessa Gelisio. A conclusione della mattinata, è previsto l’intervento di Brenda Barnini.